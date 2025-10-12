Il difensore centrale olandese non è ancora tornato ad allenarsi, il Torino deve ora valutare il futuro del giocatore

Sono passati ormai quasi due anni da quando Schuurs è sceso per l’ultima volta su un terreno di gioco. L’infortunio riscontrato contro l’Inter è stato un terribile episodio che lo ha costretto a dover rinunciare a anni preziosi per la sua carriera.

Ad oggi non è ancora stata fissata una data per il suo rientro in campo, ma lo staff medico del Torino sta continuando a seguire il giocatore per facilitare il suo pieno recupero. Il difensore olandese è stato escluso dalla lista di Serie A del Torino, e fino a gennaio, il classe 1999 non avrà la possibilità di tornare a competere nel campionato di massima serie italiano. Del resto il suo recupero è ancora lontano.

La scadenza del contratto

Il Torino dovrà ora valutare come gestire il rientro di Schuurs in rosa. Il centrale olandese si sta avvicinando alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno del 2026, e per allora la società dovrà considerare la possibilità di un prolungamento per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione. Nelle prossime settimane la dirigenza dovrà prendere una decisione, consapevole che i tempi potrebbero ancora allungarsi e che quindi Schuurs non sarà pronto prima di qualche mese.

L’opzione di proroga

Il Torino potrebbe quindi valutare di esercitare l’opzione inserita nel contratto del giocatore che lo legherebbe alla squadra per un altro anno, fino al giugno del 2027. In attesa del suo recupero, questa potrebbe essere una valida alternativa per dare al giocatore altro tempo per tornare in forma e alla società per valutare le sue prestazioni una volta che sarà tornato a far parte della rosa.