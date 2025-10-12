Le partite di oggi, domenica 12 ottobre 2025, dei granata in Nazionale: Adams segna con la Scozia contro la Bielorussia
Ancora protagonista, pure in Nazionale. Ché Adams ha giocato dal primo minuto la sfida tra Scozia e Bielorussia. Partita positiva per l’attaccante scozzese numero 19 del Torino. Adams ha infatti trovato il gol al minuto numero 15, sbloccando il match. Schierato titolare come prima punta nel 4-2-3-1 di Clarke, con la numero 10 sulle spalle, ha trovato la via del gol. Il Ché è rimasto in campo fino all’88’, quando è stato sostituito. Sull’1-0 aveva trovato il raddoppio ma il gol è stato annullato per un fallo di mano.
