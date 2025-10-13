Il difensore non era tra i giocatori a disposizione per la sfida tra la Guinea Equatoriale e la Liberia: ecco perché

Caos nella Nazionale della Guinea Equatoriale. La prima delle due partite in programma nel corso di questa sosta, quella con il Malawi, non era stata disputata per “complicazioni di viaggio” che avevano impedito a Coco e compagni di raggiungere la destinazione. A distanza di un paio di giorni trapela che alla base della scelta ci sarebbe la decisione di alcuni giocatori della squadra di non salire sul volo che avrebbe portato a destinazione. Secondo la stampa locale la motivazione sarebbe legata al cambio dei piani da parte della Federazione – volo spostato diverse ore dopo – che avrebbe portato gran parte della squadra a rifiutarsi di partire.

Sospeso l’allenatore, via in 15

Due le conseguenze. Il ct Juan Micha è stato sospeso dal suo incarico, sostituito dal suo vice a parte dalla sfida con la Liberia. E, forse legata a questa scelta, la presa di posizione di Coco e di altri 14 giocatori di lasciare la Nazionale e fare rientro nei rispettivi club, per divergenze con la Federazione e probabilmente – ma in questo caso la notizia è da confermare – anche per la scelta del cambio di allenatore.