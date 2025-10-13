Ché Adams ha di nuovo fatto centro con la Nazionale Scozzese contro la Bielorussia: adesso a Torino vuole più spazio

Nel Torino di Marco Baroni ci sono alcune cose che ancora non vanno. Questione di tempo, questione di ambiente, questione di condizione fisica dei giocatori. Ma anche questione di scelte molto probabilmente. Oltre a Gineitis Ilkhan, c’è un altro giocatore che in Nazionale gioca e segna ma qui a Torino non ha molto spazio: Ché Adams. L’attaccante scozzese, protagonista della scorsa stagione di Vanoli preferito a Sanabria e a Zapata (per forza di cose), quest’anno non sta giocando tanto.

Davanti a lui c’è Simeone, che in 6 partite ha trovato la via del gol per 2 volte e ha l’atteggiamento da Toro. Ieri sera contro la Bielorussia, Adams ha segnato e ora torna a Torino con la volontà di avere più spazio dopo essersi sbloccato a Roma contro la Lazio. Del resto nelle interviste post gara a Roma non lo aveva nascosto: vorrebbe giocare di più sfruttando ovviamente l’occasione per aiutare la squadra.

Due gol con la Scozia in due soste

Adams ha sbloccato la sfida al minuto numero 15 contro la Bielorussia della sua Scozia. Poi nel secondo tempo gli è stato anche annullato il gol del raddoppio. Il numero 19 del Torino in Nazionale gioca con il numero 10 ed è partito titolare nel 4-2-3-1 di Clarke. La partita è poi finita 2-1 grazie al gol di McTominay, che sarà avversario sabato al Grande Torino, prima della rete bielorussa in piano recupero. Già a settembre, nella prima sosta dedicata alle Nazionali, aveva trovato la rete. Era l’8 settembre e l’avversario era sempre la Bielorussia, ma in trasferta. Il risultato? Sempre 2-0 per gli scozzesi. Gol di Adams al minuto 43. 2 soste, 2 reti per Adams con la Scozia.

La situazione in attacco

Baroni al momento, almeno dal primo minuto, ha sempre giocato con una sola punta. Il titolare è Giovanni Simeone. Ma al Filadelfia Baroni sta provando le 2 punte, affiancando all’argentino Zapata, visto che Adams non c’è. Adams-Simeone, con Adams magari più basso, è una soluzione che si potrebbe presto vedere. Il bel gol con la Lazio ha dimostrato che, nonostante un avvio complicato per il minutaggio, Adams è sul pezzo. Meglio concorrenza, visti i pochi gol.