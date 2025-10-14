2 su 2 da titolare con la Lituania, 2 su 8 con il Torino in stagione: Gineitis torna con più minuti sulle gambe, a caccia di spazio

La pausa nazionali è ormai alle spalle e come a settembre, Gineitis torna a Torino con 180 minuti sulle gambe. Seppur senza successi, per il centrocampista del Torino è stata un ritiro notevole a conferma dell’importanza del ragazzo nella nazionale litune. Sia a settembre che in questa seconda sosta delle nazionali, Givdas Gineitis è stato sempre impiegato dal primo all’ultimo minuto. Nelle sfide del 9 e 12 ottobre rispettivamente contro Finlandia e Polonia, il centrocampista litune ha figurato tra i titolari fino al triplice fischio che ha sancito in entrambe le occasioni, la sconfitta della sua nazionale.

Seppur senza incidere come di consueto ci ha abituato, Gineitis torna dalla Nazionale con più consapevolezza e minuti sulle gambe.

Doppio volto del giocatore: in Nazionale protagonista e al Toro riserva

Se in Nazionale ben figura, al Toro continua non averne la possibilità. Più volte è stato riconosciuto il suo talento ma sembrano essere parole che lasciano il tempo che trovano in relazione allo scarso impiego del giocatore. In questa stagione Gineitis è partito titolare in sole due occasioni: contro il Modena in Coppa Italia e contro l’Inter alla prima e disastrosa giornata di campionato. In appena due sfide è subentrato l’ultimo quarto d’ora e nelle restanti quattro non è stato impiegato.

L’attuale reparto dei centrocampisti vede titolari Asllani e Casadei, in termini di prestazioni nessuno dei due appare insostituibile e in particolare il secondo continua a mostrare un evidente calo di rendimento, eppure il centrocampista classe 2004 continua a non trovare spazio. Le due partite disputate in nazionale sono l’ennesima prova della sua personalità in un contesto importante come quello della nazionale oltre che delle sue potenzialità ancora inespresse in campionato.