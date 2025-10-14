Con Adams e Simeone in grande condizione, in attesa di Zapata l’attacco con due punte diventa una necessità

Il 4-2-3-1 di Baroni, insieme a una campagna acquisti fatta in funzione di questo sistema, potrebbero essere ormai dei vecchi ricordi. Ché Adams è tornato a segnare e lo ha fatto prima in campionato siglando il momentaneo 2-2 all’Olimpico di Roma e poi il gol in Nazionale con la Scozia vincendo il premio di migliore giocatore in campo. Dopo un avvio di stagione buio lo scozzese potrebbe finalmente vedere la luce, il modulo che inizialmente lo tagliava fuori dall’undici titolare dovrebbe essere accantonato in favore del 3-5-2, che renderebbe protagonisti i due giocatori più in forma del momento: Che Adams e Giovanni Simeone.

Ancora prove di 3-5-2 al Fila, con Adams in gruppo bisogna insistere

Durante la pausa nazionali, il Torino di Baroni ha lavorato al Filadelfia per trovare il sistema di gioco più congeniale e il 3-5-2 sembra essere il sistema indiziato. Data l’assenza dello scozzese, Baroni ha provato Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata e ora che Adams è tornato, bisogna insistere su questa soluzione. Non si può non considerare l’ottimo momento di forma del Cholito, la rigenerazione di Che Adams e l’imminente ritorno in campo di Duvan Zapata, che rappresentano tre validi motivi per varare l’assetto offensivo e utilizzare due punte che possano dare il loro contributo fin dall’inizio. il nuovo pacchetto offensivo andrebbe per tanto a compromettere la posizione di alcuni giocatori, uno tra tutti Cyril Ngonge.

Due attaccanti: soluzione necessaria

Se è vero che un ulteriore cambiamento del sistema di gioco vanificherebbe buona parte della campagna acquisti è altrettanto vero che ad oggi il Torino ha bisogno di risultati e l’ottimo stato di forma di Adams e Simeone in ottica del recupero di Zapata, suggerisce una soluzione necessaria per il proseguo della stagione granata.