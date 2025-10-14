Il portiere uruguayano del Torino ha parlato della scelta che l’ha portato a vestire la maglia granata dopo l’esperienza in Portogallo

Al termine della seconda amichevole di ottobre contro l’Uzbekistan, due giocatori dell’Uruguay hanno commentato la vittoria della propria squadra per 2-1 e la loro stessa prestazione.

Oltre a Facundo Torres, anche Israel ha voluto spendere qualche parola sulla sua prestazione, e sulla ritrovata titolarità in nazionale che mancava dal giugno del 2023. Il portiere del Torino ha infine terminato le sue dichiarazioni commentando la scelta che l’ha portato a vestire la maglia del Torino dopo l’esperienza vissuta in Portogallo: “E’ stato un cambiamento e un passo che dovevo fare perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e, essendo l’anno dei mondiali, avevo bisogno di quel cambiamento, di cercare continuità in un campionato importante e competitivo come quello italiano… Penso di aver preso una buona decisione”.