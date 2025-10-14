Dopo il pareggio amaro contro la Lazio, i granata riprenderanno il campionato contro la squadra che guida la classifica di Serie A

Dopo aver sfiorato il secondo successo in campionato contro la Lazio, poi sfumato negli ultimi minuti di recupero, i granata riprenderanno il campionato di Serie A ospitando il Napoli di Conte all’Olimpico Grande Torino. La squadra di Baroni sabato 18 ottobre dovrà vedersela contro una delle squadre favorite per la vittoria finale del campionato. I partenopei sono reduci dal loro 4° scudetto, e nella stagione 2025/2026 faranno il possibile per riconfermarsi come campioni in carica.

Il secondo miglior attacco del campionato

Il Napoli nelle prime 6 giornate di campionato ha dimostrato di essere in un ottimo periodo di forma, avendo perso solamente una partita, contro le altre 5 vittorie ottenute. La squadra di Conte in questo avvio di stagione ha trovato la rete in ogni partita che ha disputato, e i 12 gol realizzati sono stati siglati da ben 8 marcatori diversi. De Bruyne al momento è il miglior marcatore della squadra con 3 reti messe a segno finora, mentre Anguissa e Hojlund inseguono il belga con due marcature ciascuno. L’unica sconfitta in campionato è arrivata a San Siro contro il Milan di Allegri, e in quell’occasione, i padroni di casa sono riusciti a imporsi sul risultato di 2-1 in inferiorità numerica.

6 gol subiti in 6 giornate

Il Napoli attualmente non vanta la migliore difesa del campionato. I partenopei hanno infatti patito gli infortuni dei centrali titolari Buongiorno e Rrahmani, che nel corso della passata stagione hanno permesso al Napoli di essere la squadra con la migliore difesa del campionato. Contro il Torino, Conte potrebbe ritrovare Buongiorno tra i convocati, ma la difesa composta da Beukema e Juan Jesus potrebbe regalare qualche possibilità ai granata, che cercheranno di trovare il primo gol in campionato in casa davanti ai propri tifosi.