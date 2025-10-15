Il francese ha sfruttato la pausa delle nazionali per affermarsi come principale punto di riferimento nel 3-5-2 di Baroni

Nkounkou dopo essere arrivato negli ultimi giorni di mercato si sta gradualmente ritagliando sempre più spazio nelle rotazioni dell’undici titolare del Torino.

Il francese inizialmente preso per garantire un sostituto a Biraghi si sta ora confermando come principale punto di riferimento per la corsia di sinistra. Dal suo arrivo, l’italiano è sceso nelle gerarchie, e sta attualmente assistendo alla riduzione dei sui minuti in capo. La scelta della difesa a 3 sta premiando il francese, che in campo ha spesso il compito di giocare in posizione più avanzata, potendo così sfruttare la sua velocità e la sua forza fisica per imporsi sulla fascia.

La pausa delle nazionali

Durante la pausa delle nazionali di ottobre Baroni ha avuto a disposizione diversi giorni per confermare il modulo del 3-5-2, con cui i granata hanno condotto una buona prova contro la Lazio. In questo periodo, i giocatori rimasti in città hanno avuto la possibilità di sfruttare più sessioni di allenamento per confrontarsi con il nuovo modulo in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Sebbene Biraghi vanti una maggiore esperienza e una discreta tecnica palla al piede, Nkounkou sembra ormai essere in vantaggio nel ballottaggio con l’Italiano, che in queste prime giornate di campionato non ha ancora convinto con le sue prestazioni.

Il 3-5-2 favorisce il francese

Baroni con il 3-5-2 è tornato a puntare su un modulo già precedentemente utilizzato da Vanoli nei sui primi mesi a Torino. I granata con questo assetto avevano condotto una buona prima parte di stagione, senza però poter contare su un giocatore come Nkounkou sulla fascia. Il francese sembra infatti essere il profilo adatto per ricoprire la corsia laterale di sinistra, e sebbene non abbia preso parte a tutti e i 90 minuti contro la Lazio, nel poco tempo avuto a disposizione, Nkounkou è riuscito a rendersi protagonista con un assist. Nella capitale, oltre ad aver dimostrato la sua abilità difensiva, il classe 2000 ha rivelato anche le sue potenzialità offensive con il passaggio decisivo per Ché Adams.