Ecco chi è sceso in campo ieri tra i giocatori del Torino: Njie ha registrato l’unica sconfitta tra i granata

Martedì 14 ottobre sono terminate le partite delle nazionali che hanno visto la partecipazione dei giocatori del Torino.

Alle 18.00 Ilkhan ha affrontato l’Ungheria Under 21 con la nazionale turca, disputando tutti i 90 minuti di gioco, confermando così la seconda maglia da titolare consecutiva con la sua nazionale. Il pareggio ottenuto al termine dei tempi regolamentari ha permesso ai giovani turchi di guidare dall’allto con 5 punti il gruppo H per la qualificazione ai mondiali. Come lui, anche Njie si è confermato titolare con la Svezia Under 21 in occasione della sfida contro la Polonia, che ha visto i secondi imporsi sul risultato di 6-0.

Pedersen ritrova la maglia da titolare

Pedersen invece dopo non aver preso parte alla partita con Israele è tornato a vestire una maglia da titolare con la Norvegia, che nella giornata di ieri ha affrontato la Nuova Zelanda in un incontro amichevole, terminato 1-1 al fischio finale dell’arbitro. Asllani ha concluso la sua pausa con la nazionale albanese in modo positivo, in occasione dell’amichevole disputata contro la Giordania, terminata 4-2 in favore dei padroni di casa. Nel corso della partita, il centrocampista del Torino si è confermato come titolare della squadra, e al 65′ è anche riuscito a rendersi protagonista con un assist vincente per Broja. Il centrale Masina ha infine concluso gli impegni dei giocatori granata in nazionale con la sfida valida per la qualificazione ai prossimi mondiali contro il Congo. Il centrale granata dopo essere partito titolare nella prima partita ha poi disputato solamente 27′ minuto nell’incontro di ieri, partecipando comunque alla vittoria del Marocco contro il Congo per 1-0.