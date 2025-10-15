L’albanese dopo aver vinto con la sua nazionale è ora pronto per tornare a Torino e prepararsi per la sfida contro il Napoli

La pausa delle nazionali si sta ormai avvicinando verso il suo epilogo, e in questi ultimi giorni i giocatori si stanno preparando per rientrare nelle città dei loro rispettivi club.

Tra questi c’è anche Asllani, che dopo aver ottenuto la seconda vittoria nei suoi impegni con l’Albania è ora pronto per tornare a Torino. Baroni nel corso della pausa ha avuto a disposizione giorni preziosi per valutare e studiare possibili soluzioni per permettere alla sua nuova squadra di rendersi sempre più competitiva in campionato, e nei possibili assetti tattici ideati, Asllani è al momento considerato il giocatore chiave per la mediana del Torino. Per questo motivo il tecnico aspetterà l’albanese al Filadelfia per dare il via alla preparazione della partita contro il Napoli, dove i granata dovranno cercare di fornire una grande prestazione per uscire imbattuti in casa.

Asllani ritrova il 3-5-2

Contro il Napoli è verosimile che Baroni sceglierà di optare per l’assetto tattico già impiegato contro la Lazio. Il 3-5-2 renderà evidente il ruolo di Asllani nel Torino, dal momento che con una difesa a 3, l’albanese avrà il compito di abbassarsi maggiormente sulla linea dei difensori per ottenere palla e cercare di imbastire una possibile azione offensiva. Questo assetto potrebbe risultare ideale per il giocatore che nella sua esperienza all’Inter ha già ricoperto quel ruolo in più occasioni sotto la guida di Inzaghi, e per questo Baroni incaricherà il classe 2002 di dirigere le azioni del Torino.

Dopo la nazionale vuole incidere in campionato

Dal suo arrivo al Torino Asllani non si è ancora espresso sul campo al massimo delle sue capacità. L’adattamento a una nuova squadra può richiedere settimane di allenamenti, ma dopo la pausa delle nazionali, i tifosi si aspetteranno ora di vedere un giocatore ormai pronto a prendere le redini della squadra. Asllani ha da poco concluso i suoi impegni con l’Albania, dove è partito titolare in entrambi gli incontri che ha disputato contro Serbia e Giordania, e contro quest’ultima è anche riuscito a partecipare a un azione da gol con un assist. Dopo essersi reso protagonista vestendo i colori del suo paese, Asllani tornerà a Torino in fiducia e con la voglia di rendersi decisivo anche in campionato.