Al termine della sfida contro la Giordania, il centrocampista del Torino ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso della squadra granata

L’Albania con il successo in amichevole contro la Giordania per 4-2 ha terminato la sua pausa di ottobre senza neanche una sconfitta. La settimana di allenamento ha favorito la nazionale di Asllani che prima di vincere lo scontro amichevole ha anche battuto la Serbia nella partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Le parole sul suo periodo a Torino

Con il fischio finale contro la Giornadia, l’Albania ha ufficialmente concluso la sua pausa, e al termine dei 90 minuti, Asllani ha parlato del Torino, e dei risultati delle ultime settimane: “Va bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie”. Dopo gli impegni con la nazionale, il centrocampista granata tornerà a Torino per prepararsi alla prossima sfida contro il Napoli, dove gli uomini di Baroni cercheranno di dare il massimo per regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi: “Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile. Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio“.

Il saluto all’Inter

Verso la fine delle sue considerazioni, Asllani ha anche dedicato qualche parola all’Inter, la sua ex squadra, dicendo che sebbene gli dispiaciuto lasciare il club, la decisione che ha preso è stata la migliore sia per lui che per la società: “Dispiaciuto perché ho lasciato ragazzi fantastici e una grande società, ma era un bene per tutti cambiare. Per me, per l’Inter. Sono contento di essere a Torino, l’ho voluto fortemente ed è importante essere lì”. L’albanese ha infine rivelato di aver faticato a imporsi all’Inter a causa dell’elevata concorrenza che c’era nel suo ruolo, e ora che è al Torino vuole dare il massimo per dimostrare di essere all’altezza della squadra: “Ho avuto le mie difficoltà, ovvio che se hanno giocato sempre gli altri io ero molto meno di loro. Ma sono contento del percorso fatto e di quello che sta facendo. Ora sta a me darci dentro”.