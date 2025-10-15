I granata non sono mai riusciti a lasciare il campo da imbattuti quando sulla panchina avversaria sedeva Antonio Conte

Sabato 18 ottobre il Torino scenderà in campo contro il Napoli, una delle squadre favorite per la vittoria del campionato.

Oltre che contro gli ottimi giocatori della squadra campione in carica, i granata dovranno affrontare ancora una volta Antonio Conte, un allenatore che, nel corso della sua carriera, non ha mai perso uno scontro contro il Torino. Questo dato testimonia la difficoltà che ha avuto la squadra piemontese nel corso degli anni a fronteggiarsi contro una squadra allenata dal tecnico pugliese. Solamente in 2 occasioni infatti, il Torino è riuscito a trovare il pareggio contro questo allenatore, mentre sono ferme a quota 9 le sconfitte contro l’attuale tecnico del Napoli.

2 pareggi contro il Siena

Solamente in due occasioni in cui si sono affrontati il Torino è riuscito a uscire imbattuto da un confronto con Conte. Il dato risale alla stagione 2010/2011, quando il Torino militava in Serie B come il Siena, la squadra che il quel periodo era sotto la guida di Conte. Il primo incontro si è tenuto all’Olimpico Grande Torino nel dicembre del 2010, e in quell’occasione, la partita finì con il risultato di 1-1 al termine dei 90′. Il ritorno del match fu giocato nel maggio del 2011 allo stadio Artemio Franchi, e in quell’occasione l’incontro terminò con il risultato di 2-2.

Le 3 vittorie nei derby

Dalla stagione 2011/2012 all’inizio del campionato 2014/2015 Antonio Conte è stato incaricato di guidare la Juventus in campionato. In quel periodo il tecnico ha preso parte a 3 derby contro il Torino, e in tutte le occasioni che si sono incontrati, i bianconeri sono riusciti a imporsi sui granata al termine dei 90 minuti. Il dato sul confronto tra le due squadre ha visto la Juventus in netto vantaggio, con un totale di 4 gol realizzati nel derby, contro nessuna rete del Torino.

Le vittorie all’Inter e al Napoli

Successivamente, dopo l’esperienza in Inghilterra, Conte è tornato in Italia alla guida dell’Inter. Il tecnico ha allenato i nerazzurri per due stagioni, tra il 2019/2020 e il 2020/2021. In questo periodo, Inter e Torino si sono affrontati 4 volte in campionato, e in tutti gli incontri si è assistito al medesimo risultato finale, con il trionfo della squadra di Conte contro i granata. Dopo l’esperienza con l’Inter, Conte è tornato per una breve parentesi in Inghilterra per poi giungere al Napoli, dove è riuscito a conquistare il 4° scudetto della storia dei partenopei. Nella stagione 2024/2025, Napoli e Torino si sono affrontati due volte, prima all’Olimpico e poi al Maradona, ed entrambe le gare hanno visto il successo dei campioni in carica rispettivamente per 0-1 e 2-0.