Il difensore del Napoli ha parlato anche dei due ex compagni, oggi al Torino, avversario sabato dei partenopei

A Radio Cric, Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato anche del Torino, che sabato sarà avversaria al Grande Torino nel match in programma alle 18. “Il Torino ha avuto un inizio complicato in campionato, ma è una buona squadra”.

Il giocatore si è poi soffermato su Ngonge e Simeone, entrambi suoi compagni nell’ultima stagione: “Hanno anche due nostre conoscenze, Ngonge e Simeone, che possono farci male. Dobbiamo preparare bene questa partita, non sarà facile”.