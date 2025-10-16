Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Zapata adesso è in grado di giocare mezz’ora ad alta intensità
Tuttosport
Zapata, un Toro da 30 minuti
Nuovi test atletici, promosso! Mezz’ora con grande ferocia agonistica in un match tiratissimo: ora può. Col Napoli spera di entrare nella ripresa
Asllani è già leader: “Toro, devi lottare per obbiettivi seri”
“Col Napoli sarà difficile, ma giochiamo per vincere, anche in allenamento siamo sempre più competitivi“
“Con Meroni vive l’arte“
L’autoritratto della Farfalla Granata donato al Museo del Grande Torino, la cerimonia tra emozioni e ricordi. “Il suo volto parla ancora a tutti i tifosi”. Quella dedica sul retro
La Stampa
Vedi Napoli e poi il Toro Simeone, la partita del cuore
Due scudetti da riserva, in granata ha trovato un ruolo da protagonista
Toro, Asllani è pronto a diventare grande “dipende solo da me”
Il regista albanese al bivio della sua carriera dopo l’addio all’Inter: “Non giocavo mai”, sono contento di aver scelto il club granata”
La Gazzetta dello Sport
Nkounkou-Pedersen, Baroni con il Napoli punta sui velocisti
il francese scala le gerarchie, conferme per Marcus, servirà la loro corsa per arginare gli esterni di Conte