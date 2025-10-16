Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: Zapata adesso è in grado di giocare mezz’ora ad alta intensità

Tuttosport

Zapata, un Toro da 30 minuti
Nuovi test atletici, promosso! Mezz’ora con grande ferocia agonistica in un match tiratissimo: ora può. Col Napoli spera di entrare nella ripresa

Asllani è già leader: “Toro, devi lottare per obbiettivi seri”

Col Napoli sarà difficile, ma giochiamo per vincere, anche in allenamento siamo sempre più competitivi

Con Meroni vive l’arte

L’autoritratto della Farfalla Granata donato al Museo del Grande Torino, la cerimonia tra emozioni e ricordi. “Il suo volto parla ancora a tutti i tifosi”. Quella dedica sul retro

La Stampa

Vedi Napoli e poi il Toro Simeone, la partita del cuore

Due scudetti da riserva, in granata ha trovato un ruolo da protagonista

Toro, Asllani è pronto a diventare grande “dipende solo da me”

Il regista albanese al bivio della sua carriera dopo l’addio all’Inter: “Non giocavo mai”, sono contento di aver scelto il club granata”

La Gazzetta dello Sport

Nkounkou-Pedersen, Baroni con il Napoli punta sui velocisti

il francese scala le gerarchie, conferme per Marcus, servirà la loro corsa per arginare gli esterni di Conte

Duvan Zapata of Torino FCt gestures during the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 16-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Juan Jesus sugli ex: “Ngonge e Simeone possono farci male”

Ngonge: bilancio positivo, ora la rivincita contro il Napoli