Le parole del centrocampista scozzese, autore del secondo gol della partita, dopo il pareggio in trasferta del Torino contro la Lazio

Che Adams ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso pareggio per 3-3, contribuito da una sua rete, tra Torino e Lazio: “È stata veramente una bella prestazione del Torino. Mi dispiace per l’errore di Alì. Bisogna continuare così, restare positivi e andare avanti, soprattutto nel modo che abbiamo adottato oggi”. In questo inizio di campionato Adams ha avuto meno spazio rispetto all’anno scorso. E quando gli viene chiesto questo e di parlare di Baroni, lo scozzese spiega: “C’è ovviamente fiducia in lui, Baroni ci aiuta a crescere, abbiamo feeling, cerco di sfruttare le occasioni che ho”.