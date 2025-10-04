Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni dopo il pareggio in trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso pareggio per 3-3 tra Torino e Lazio: “Abbiamo buttato la vittoria, sono stati fatti 17 tiri. Sicuramente c’è rammarico. La strada, però, è questa, la squadra ha fatto molto bene sotto tutti gli aspetti. Era quello che stavamo cercando: una prestazione convincente, soprattutto dopo Parma. Al di là del merito, riflessivamente i ragazzi hanno fatto davvero bene, hanno interpretato il calcio che voglio vedere. Questa è la strada, questo è il percorso. Abbiamo preso dei giocatori che dobbiamo far crescere, come Nkounkou. Gli errori fanno parte del percorso, peccato che adesso ci sarà la sosta perché mancheranno tanti giocatori. Io, però, sono fiducioso“.

E ha continuato: “Dobbiamo trovare solidità. La Lazio ha trovato sicuramente le proprie occasioni ma hanno fatto pochi tiri. Bisogna alzare l’asticella, la squadra ha tanto margine di miglioramento, e si lavorerà tanto”.

Baroni: “Ho la testa solo per il Torino”

Sulle voci che ci sono state sull’ipotetico esonero dell’allenatore granata: “Internamente non ho mai avuto nessun tipo di percezione, siamo appena partiti. Sapevo che avremmo cominciato difficilmente, non è un alibi, come si sapeva ci fosse tanto lavoro da fare. Io ho la testa solo per il Torino”.

La conferenza stampa di Baroni

L’analisi del tecnico continua nella sala stampa dell’Olimpico: “Io sono molto tranquillo. All’interno non ho mai percepito altro se non la fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Quando è uscito il calendario non ne sono stato particolarmente contento. Nelle difficoltà ci sono le opportunità e tutte queste ci stanno facendo crescere”.

Com’è stato tornare all’Olimpico?

“La Lazio ti entra dentro, è stato bellissimo. Credo che la gente abbia percepito la passione con cui ho fatto tutto l’anno, non posso che ringraziare il popolo biancoceleste”.

Ha avuto modo di parlare con Urbano Cairo o con Davide Vagnati?

“Io non sentivo i fucili spianati addosso. Al contrario, ieri abbiamo fatto un pranzo in assoluta armonia. Come sapevo io delle difficoltà lo sapevano anche loro”.

Quanto questo Torino rispecchia oggi la sua idea di gioco?

“Non è piacevole vedere persone che ridono davanti a te mentre rispondi a certe domande, perché toglie concentrazione e rispetto. Ma restate tranquilli: sono uno tosto, non mollo mai. So bene quali difficoltà ci aspettano, ma è proprio da quelle che traggo la mia forza. Mi tengo stretta la prestazione, perché è lì che si trovano le vere risposte: nel valore del gioco e dell’atteggiamento. Il risultato può penalizzarti, come successo a Parma, ma se scendi in campo con idee chiare, coraggio e determinazione, allora vuol dire che sei sulla strada giusta”.