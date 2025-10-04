Sintesi e commento dei primi 45′ di Lazio-Torino: i bianco celesti terminano la prima frazione in vantaggio

Lazio-Torino è la sfida valida per la sesta giornata di campionato. In campo si stanno scontrando due formazioni che al momento militano nella parte destra della classifica. Sarri ha deciso di schierare i suoi uomini con il 4-2-3-1, e la grande novità riguarda i tre uomini della trequarti partiti dal 1’. A causa di un infortunio Zaccagni è il grande assente dell’incontro, e al suo posto, l’allenatore ha deciso di puntare su Pedro. Dall’altra parte Baroni per cercare di conquistare qualche punto ha deciso di optare per il 3-5-2. La difesa a tre è composta da Coco, Maripan e Tameze, mentre Lazaro e Pedersen dopo aver vinto il ballottaggio per una maglia da titolare sono stati schierati come esterni di centrocampo. In mezzo al campo Baroni ha deciso di puntare su Asllani, Casadei e Vlasic, mentre in attacco il Torino si affida a Simeone e Ngonge. Al 6′ minuto è arrivato il primo tiro in porta dei granata: dopo una fitta rete di passaggi il pallone è arrivato a Pedersen in zona offensiva, il norvegese ha scaricato poi per Ngonge che ha tentato la conclusione dal limite dell’area. Il Tiro è stato però bloccato senza troppi problemi da Provedel. Al 16′ il Torino sblocca la partita. Dopo un buon inizio i granata hanno continuato ha mantenersi presenti nell’area di rigore della Lazio, e nel primo quarto di gioco gli uomini di Baroni sono riusciti a trovare il vantaggio. L’azione è partita da una buona giocata di Ngonge che dopo essere riuscito a superare un difensore avversario ha permesso al Torino di girare palla in fase offensiva. Pedersen dopo essere entrato in possesso del pallone ha tentato la conclusione verso la porta, il tiro è stato deviato da Provedel che ha fatto carambolare il pallone sui piedi di Simeone, che da due passi ha trovato la rete del vantaggio. Al 25′ La Lazio è riuscita a trovare il pareggio. Pedro dopo aver perso il possesso ha lanciato il pallone verso la metà campo granata. Cancellieri con una bella giocata è riuscito a stoppare il pallone, e dopo aver superato il difensore granata ha tentato la botta dalla distanza che è finita in rete. Al 35′ il Torino non è riuscito a sfruttare bene un calcio di punizione nella trequarti avversaria. Dopo la ribattuta della difesa della Lazio il pallone è arrivato ad Asllani che senza pensarci ha tentato il tiro dalla distanza. La conclusione è uscita potente e ben calibrata, e Provedel non ha potuto fare altro che deviare il pallone in calcio d’angolo. Al 38′ la Lazio è andata vicino al vantaggio. In contropiede prima Cataldi e poi Dia hanno tentato di trovare la rete da posizione ravvicinata. Israel ha sventato le minacce con due ottimi interventi, l’azione era però in fuorigioco. Al 40′ la Lazio ribalta il risultato. Altra bell’azione in contropiede di Cancellieri che dopo aver superato Lazaro con facilità è riuscito a rientrare sul sinistro per poi trovare la rete del 2-1.