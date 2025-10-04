Lazio-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Manca sempre meno al calcio d’inizio dell’incontro tra Lazio-Torino. Le due squadre dopo l’ultima settimana di allenamenti sono ora pronte per disputare la partita che sarà valida per la 6a giornata di campionato. Da una parte ci sarà la Lazio di Sarri, che dopo il successo ottenuto a Marassi vorrà cercare di ritrovare la vittoria anche davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte per il Torino di Baroni sarà fondamentale cercare di conquistare qualche punto in questa difficile trasferta per provare a risalire la classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Belayane, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli; Isaksen, Noslin. All. Sarri.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Dembelé, Ilkhan, Tameze, Ilic, Zapata, Adams, Njie, Aboukhlal. All. Baroni

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 13.32 I pullman di Lazio e Torino sono arrivati allo stadio: fra poco, dopo la ricognizione, comincerà il riscaldamento delle due squadre.

Ore 13.00 Mancano due ore al calcio d’inizio di Lazio-Torino. L’incontro valido per la 6a giornata di campionato sta per iniziare. I due allenatori stanno ora ultimando le scelte per le formazioni titolari che scenderanno in campo. Baroni a seguito dell’indisponibilità di Ismajli potrebbe tornare a puntare sulla difesa a 4 con un centrocampo a 3 dove Asllani avrà il compito da agire da play, mentre in attacco, Simeone avrà il compito di guidare la squadra.

Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento. Dazn può essere visto su qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, computer, tablet, smartphone attraverso l’apposita app.

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15.00