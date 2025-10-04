Toro.it

Le parole di Cyril Ngonge, attaccante del Torino, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio

Manca pochissimo a Lazio-Torino, sfida che apre il sabato della 6ª giornata di Serie A. A pochi minuti dall’inizio del match, Cyril Ngonge ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in cui ha parlato del momento della squadra e non solo.

Le parole di Ngonge

Purtroppo il mio gol contro il Parma non è bastato per fare risultato. L’aria nello spogliatoio è buona, siamo convinti delle nostre qualità e rimaniamo sempre positivi. La presenza di Cairo al Fila? Ci responsabilizza sicuramente, ma sappiamo quello che dobbiamo fare perché siamo professionisti, la società la sentiamo dietro di noi”.

Cyril Ngonge of Torino FC in action during the Serie A football match between Parma Calcio and Torino FC. Parma Calcio won 2-1 over Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 04-10-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Io non tanto, comunque sempre le solite caxxate dite!!

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

😀🤡🤣

Vagnati: “Baroni oggi a rischio? Bisogna valutare tutto, non solo il risultato”

Primo tempo / Lazio-Torino 2-1 al 45′: Simeone sblocca, Cancellieri la ribalta