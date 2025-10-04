Le parole di Cyril Ngonge, attaccante del Torino, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio
Manca pochissimo a Lazio-Torino, sfida che apre il sabato della 6ª giornata di Serie A. A pochi minuti dall’inizio del match, Cyril Ngonge ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in cui ha parlato del momento della squadra e non solo.
Le parole di Ngonge
“Purtroppo il mio gol contro il Parma non è bastato per fare risultato. L’aria nello spogliatoio è buona, siamo convinti delle nostre qualità e rimaniamo sempre positivi. La presenza di Cairo al Fila? Ci responsabilizza sicuramente, ma sappiamo quello che dobbiamo fare perché siamo professionisti, la società la sentiamo dietro di noi”.
