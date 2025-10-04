Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla partita contro la Lazio

Tutto pronto per Lazio-Torino, sfida importantissima per i granata e soprattutto per il futuro di Marco Baroni, la cui posizione in panchina è in bilico. Della situazione dell’allenatore ha parlato Davide Vagnati, direttore tecnico del club, ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio.

Le parole di Vagnati

“Quella di oggi è una partita importante, siamo rimasti con l’amaro in bocca a Parma. Potevamo fare meglio e vogliamo vedere una partita diversa quest’oggi. Serve una vittoria per confermare Baroni? È evidente che una società deve supportare un allenatore, ci deve credere per quello che è un percorso da fare. Oggi è importantissimo il risultato, ma anche l’atteggiamento: bisogna valutare tutto a 360°, non è soltanto il risultato. Quando si fanno i risultati si è bravissimi, in questo momento non stanno arrivando. L’importante è avere un’identità, cercare di avere un’idea ben precisa: questa è la cosa più importante”.