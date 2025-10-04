Le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Baroni per Lazio-Torino, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A

Meno di un’ora a Lazio-Torino, una sfida che vale tantissimo per i granata e in particolar modo per Marco Baroni. Nel giorno in cui torna all’Olimpico come avversario della sua vecchia squadra, il tecnico si gioca infatti una gran fetta di panchina e non può permettersi di sbagliare. Per questo motivo, Baroni ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimi, cambiando solo qualcosa in mezzo al campo e in difesa: c’è infatti Lazaro da terzino sinistro, con Biraghi e Nkounkou in panchina, mentre in mediana manca ancora Gineitis; l’allenatore ha preferito schierare Tameze al fianco di Asllani e Casadei. In attacco confermate le nostre anticipazioni: c’è Vlasic dal 1′, con Simeone unica punta.

Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Belayane, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli; Isaksen, Noslin. All. Sarri.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disp. Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Dembelé, Ilkhan, Tameze, Ilic, Zapata, Adams, Njie, Aboukhlal. All. Baroni