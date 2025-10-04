I convocati di Maurizio Sarri e Marco Baroni per Lazio-Torino, sfida dell’Olimpico valida per la 6ª giornata di Serie A

Giornata e partita delicata per il Torino, che oggi fa visita alla Lazio per la 6ª giornata di Serie A. I granata si presentano all’Olimpico dopo le due sconfitte di fila in campionato, e puntano a ritrovare dei punti che mancano dalla vittoria contro la Roma. A poche ore dal match, Sarri e Baroni hanno reso note le liste dei convocati per la partita: tra i granata sono assenti Anjorin e Ismajli a causa dei rispettivi infortuni, mentre rientra Ilic dopo l’esclusione di Parma dovuta a motivi comportamentali.

I convocati di Sarri

In attesa di comunicazione

I convocati di Baroni

Ecco i 24 convocati di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Tameze

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata