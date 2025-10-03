Ecco le scelte del tecnico granata per la prossima sfida di campionato contro la Lazio, valida per la 6a giornata di campionato

La sconfitta contro il Parma ha messo il futuro di Baroni in bilico, e fare un altro passo falso in campionato porterebbe ulteriori dubbi all’interno dell’ambiente granata.

Per il tecnico del Torino sarà quindi fondamentale mettere in campo i suoi uomini migliori per cercare di ottenere qualche punto nella trasferta contro la Lazio. Come rivelato in conferenza stampa, Baroni dovrà fare a meno di Ismajli e per questo motivo è probabile che il Torino tornerà in campo all’Olimpico di Roma con il 4-3-3. I granata non utilizzavano quest’assetto tattico dalla seconda giornata di campionato, quando gli uomini di Baroni scesero in campo all’Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina.

Il ritorno della difesa a 4

Dopo settimane in cui il Torino aveva puntato sul 3-4-3, contro la Lazio Baroni deciderà di puntare nuovamente sul modulo con cui ha iniziato a lavorare dall’inizio della stagione. Davanti a Israel ci sarà quindi una difesa composta da 4 giocatori: Maripan e Coco avranno il compito di arginare le progressioni centrali dei bianco celesti, mentre Pedersen a destra e Biraghi a sinistra avranno il compito di sorvegliare corsie laterali. Il norvegese, dopo le ultime prestazioni, potrebbe tornare in vantaggio su Lazaro, mentre Nkounkou cercherà di convincere Baroni ad assegnargli la corsia di sinistra per la terza partita consecutiva, nonostante al momento Biraghi sia in vantaggio nel ballottaggio.

Ballottaggio per una maglia da titolare

Con il 4-3-3 Asllani tornerà ad agire da play di centrocampo, mentre le due mezz’ali saranno Casadei e Gineitis. Il lituano dopo le ultime quattro panchine di fila potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare contro la squadra a cui aveva già fatto male la scorsa stagione. Non ci sono però certezze su quella che sarà la formazione del Torino: a centrocampo oltre a Casadei e Asllani, Gineitis Ilic e Tameze sono tra di loro in ballottaggio per una maglia da titolare. Al momento il lituano sembra essere in vantaggio, tuttavia non è da escludere che tutti e tre potranno trovare spazio nel corso dei 90 minuti. In attacco Baroni punterà sui suoi uomini migliori, che avranno il compito di tenere alta la squadra contro la Lazio. Simeone sarà il principale punto di riferimento, mentre Vlasic e Ngonge agiranno sulle fasce.

La probabile formazione del Torino

Ecco quali saranno le probabili scelte di Baroni contro la Lazio

Probabile formazione del Torino(4-3-3): Israel; Biraghi, Maripan, Coco, Pedersen; Casadei, Asllani, Gineitis; Vlasic, Simeone, Ngonge. A disposizione: Paleari, Popa; Nkounkou, Masina, Dembélé, Lazaro; Ilkhan, Tameze, Ilic; Zapata, Adams, Njie, Aboukhlal. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Ismajli, Savva, Anjorin, Schuurs

Squalificati: –