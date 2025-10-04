Ecco quali saranno le probabili scelte di Sarri per l’incontro di campionato contro il Torino, valido per la 6a giornata di campionato

Dopo la partenza a rilento, la Lazio di Sarri nell’ultima giornata di campionato è tornata a mostrare una prestazione da grande squadra del calcio italiano.

La squadra della capitale si trova ora al 12esimo posto della classifica di Serie A con 6 punti conquistati, appena due in più del Torino. Dopo le tre sconfitte nelle prime 4 giornate, la Lazio in casa del Genoa è tornata a fare punti con una buona prestazione che ha permesso agli uomini di Sarri di imporsi con il risultato di 3-0. Contro il Torino, i bianco celesti faranno il possibile per confermare quanto di buono si è visto a Genova per cercare di ripetersi anche in casa davanti ai propri tifosi.

Hysaj e Tavares sulle fasce

Come nelle ultime giornate, Sarri contro il Torino punterà nuovamente sul 4-3-3. Nella sua formazione sarà fondamentale il ruolo degli esterni, che avranno il compito di allargare la squadra avversaria per favorire gli inserimenti dei compagni. Provedel sarà l’uomo chiamato a proteggere la porta della squadra, e davanti a lui ci saranno 4 uomini pronti a contenere le avanzate offensive del Torino. Gila e Romagnoli saranno i due centrali, mentre sulle fasce agiranno Hysaj a destra e Nuno Tavares a sinistra.

Il centrocampo formato da Basic Cataldi e Dia avrà il compito di sostenere il reparto offensivo della squadra. Castellanos sarà il principale riferimento offensivo che avrà il compito di presentare una costante minaccia nell’area di rigore del Torino. Cancellieri e Zaccagni saranno invece le due ali che cercheranno di imporsi sulle corsie laterali per poi presentarsi in area di rigore durante l’azione offensiva.

La probabile formazione della Lazio

Ecco quelle che saranno le probabili scelte di Sarri contro il Torino:

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Dia; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Pellegrino; Farcomeni, Pinelli; Isaksen, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri

Indisponibili: Dele-Bashiru, Gigot, Marusic, Rovella

Squalificati: Guendouzi