Una ingenuità di Dembélé vanifica il gol in pieno recupero di Coco, Lazaro si fa asfaltare da Cancellieri: le pagelle

ISRAEL 5.5: sul primo gol di Cancellieri non è impeccabile perché la conclusione è potente ma non angolata

TAMEZE 5.5: torna titolare stavolta però nella linea a tre, in un ruolo in cui spesso lo scorso anno era stato schierato (st MASINA 6: ci mette lo zampino nel gol del momentaneo 3-2).

MARIPAN 5: più . del solito. Sul primo gol responsabilità da condividere ma la sua esperienza avrebbe dovuto portarlo a non concedere quello spazio a Cancellieri, perde poi un pallone che da il via all’azione del raddoppio biancoceleste. Rischia grosso nel finale convulso.

COCO 6: al 93′ trova un gol incredibile che fa esplodere i tifosi granata nel settore ospiti e tutta la squadra, panchina compresa, al termine di una prestazione in linea con quella ampiamente sufficiente del Tardini. Poco dopo stende in area Noslin ma il peccato più grande è del compagno che non butta fuori il pallone.

PEDERSEN 6: nella prima mezz’ora, quando è il Torino ad avere il pallino, riesce spesso ad arrivare sul fondo e crossare a caccia di Simeone. E in un tentativo di tiro-cross che trova impreparato Provedel propinando la rete del vantaggio momentaneo dei granata. Esce zoppicando (st 33′ DEMBELE’ 4.5: avrebbe tutto il tempo di mettere fuori il pallone che diventa letale, visto il rigore concesso per il fallo di Coco un paio di secondi dopo)

CASADEI 5.5: più vivace del solito nella prima parte del match, cala però alla distanza. Per ritrovare la Nazionale e convincere Gattuso dovrà fare ben altro.

ASLLANI 6: le ultime uscite non avevano convinto pienamente, oggi fa un passettino avanti a livello di prestazione. Prova a sorprendere Provedel dalla distanza ma senza successo.

VLASIC 5.5: nel 3-5-2 che Baroni disegna per arginare la Lazio, il croato gioca qualche metro più indietro rispetto al solito. Nemmeno oggi lascia il segno, dando l’impressione di (st 25′ ADAMS 7: entra e segna come non accadeva dallo scorso campionato, nel recupero Provedel gli impedisce la doppietta)

LAZARO 4.5: Cancellieri lo fa letteralmente impazzire. Sbaglia sul primo gol, in collaborazione con Maripan, e si fa saltare sul raddoppio del laziale, rischiando grosso pure in altre occasioni (st 25′ NKOUNKOU 6.5: ci mette pochi minuti a fare tutto quello che all’austriaco non era riuscito, servendo il Ché per la rete del 2-2 dopo una grande azione)

NGONGE 6: la spinta emotiva della buona prestazione (e del gol) di Parma si vede, tanto che nel momento migliore del Torino, quello iniziale, l’ex Napoli è sempre nel vivo dell’azione. Fallisce l’occasione del 2-0 proprio qualche istante prima che Cancellieri faccia 1-1.

SIMEONE 6.5: l’Olimpico di Roma gli fa bene. Dopo il gol alla Roma che lo aveva sbloccato, segna in quella stessa porta stavolta alla Lazio, sfruttando alla perfezione una respinta di Provedel (st 33′ GINEITIS sv)

All. BARONI 6: dalla panchina vive emozioni contrastanti. Nelle esultanze – come quella al gol di Adams o di Coco – c’è tutta la tensione che viene fuori in un momento in cui la sua posizione è in bilico.