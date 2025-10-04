Le parole del vice allenatore della Lazio Marco Ianni dopo il pareggio in casa contro il Torino di Marco Baroni

Marco Ianni, vice allenatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso pareggio per 3-3 tra Torino e Lazio: “Il mister si scusa ma non si sentiva bene, probabilmente ha influito il finale della partita. Tutta la partita è stata provante, siamo stati, però, bravi nel crederci fino alla fine. C’è rammarico sicuramente. Potevamo chiuderla in alcune occasioni ma il pareggio è il risultato giusto. Ultimamente abbiamo perso parecchia gente, l’ultimo è stato Zaccagni nella scorsa gara. L’aspetto principale è sicuramente recuperare quelle assenze. Arriveremo a esprimere anche un calcio migliore, ma alla base ci deve essere uno spirito giusto. Migliorare? Si può sempre fare, la squadra ha recuperato la partita alla fine. Sicuramente si può gestire meglio la gara”.