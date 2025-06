Il Torino si prepara a salutare Coco, che ha ricevuto una ricca offerta dal Qatar: per sostituirlo Vagnati ha in mente tre nomi

Il mercato del Torino va avanti, ma il diktat è sempre lo stesso: prima le cessioni, poi i soldi ricavati vengono reinvestiti per sostituire il partente e anche per migliorare la rosa. Ecco perché, al netto dei tanto spesso citati Ricci e Milinkovic-Savic, i granata valutano offerte per tutti i calciatori. Anche per questo il bussaree alla porta dell’Al-Duhail per Coco è stato colto con sorpresa e forse anche con un po’ di sorriso, vista la cifra sborsata lo scorso anno da Vagnati (8,2 milioni) e quella offerta dai qatarioti (circa 16 milioni).

Una cifra sin da subito accettata dal Toro, che ora spinge il difensore a dire sì al club asiatico. L’ex Las Palmas al momento riflette ed è più improntato a declinare la proposta, ma i granata vogliono in ogni caso cautelarsi e si sono messi alla ricerca dell’eventuale sostituto, provando a sfruttare le opportunità del mercato: i nomi valutati, in questo senso, sono 4.

I difensori nella lista di Vagnati

Tanti nomi, nessuna trattativa ancora avviata. L’offerta dell’Al-Duhail ha colto di sorpresa anche Vagnati e Cairo, che avevano sì in mente di acquistare un nuovo difensore ma non di doverlo trovare tanto in fretta. E allora i due si sono buttati, come detto, sul mercato delle opportunità: a spiccare è ovviamente Ardian Ismajli, difensore albanese che tra due giorni sarà svincolato dopo l’esperienza con l’Empoli. Il classe ’96 è stato seguito a lungo anche da alcune big del calcio italiano, ma poi è sempre rimasto in Toscana. I contatti con l’entoruage del giocatore hanno dato buoni frutti tanto che è già stata trovata un’intesa ma, prima di chiudere l’affare, il Torino vuole valutare con attenzione tutte le alternative.

Altro nome che conosce bene la Serie A è poi quello di Jay Idzes, che quest’anno è retrocesso con il Venezia; l’indonesiano è stato uno dei pochi a salvarsi nella sfortunata annata dei lagunari, ed è praticamente certo che rimarrà in massima serie.

Le piste estere

Oltre a loro ci sono poi due piste che portano all’estero: da un lato verso la Turchia, dall’altro in Austria. La prima è rappresentata da Carlos Cuesta, difensore colombiano del Galatasaray che Vagnati aveva seguito a lungo già lo scorso anno quando si trovava al Genk, ma che non è riuscito a chiudere. L’altro nome è invece Serge-Philippe Raux-Yao, classe ’99 del Rapid Vienna che si è ben messo in mostra tra Bundesliga e Conference League nella stagione appena terminata. I nomi principali sono questi, ma è da capire se la dirigenza granata li confermerà o andrà come spesso accaduto su un nome a sorpresa: intanto si aspetta la decisione di Coco, poi verranno prese le decisioni conseguenti.