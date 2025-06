Il centrocampista è un obiettivo concreto per i rossoneri, mentre il Toro punta a monetizzare per finanziare il mercato in entrata

Il futuro di Samuele Ricci è sempre più al centro del mercato estivo, con Milan e Torino impegnati in nuovi colloqui per cercare di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti: l’intesa è vicina a una cifra intorno ai 25 milioni totali (circa 22 di parte netta più bonus). Le due società devono però limare gli ultimi dettagli sia per quel che riguarda la parte fissa che i bonus. Il centrocampista classe 2001, uno dei profili più interessanti del panorama italiano, rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri, alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica del campo.

Ricci al centro del mercato

Il Milan ha da tempo messo Ricci in cima alla lista per il centrocampo, soprattutto dopo l’addio di alcuni elementi chiave e la necessità di rinnovare un reparto che, nell’ultima stagione, ha mostrato più di qualche limite in termini di equilibrio e continuità. Il regista granata viene considerato il profilo ideale per dare qualità e ordine alla mediana milanista, inserendosi in un progetto che punta a ringiovanire l’organico del club rossonero.

Dall’altro lato, il Torino sa che trattenere Ricci sarà difficile. Il presidente Cairo, pur consapevole del valore del giocatore, vuole monetizzare per finanziare altri movimenti in entrata: la dirigenza granata vuole ottenere il massimo possibile dalla cessione, forti del contratto lungo del centrocampista e dell’interesse di più club, anche all’estero.

Accordo alle fasi finali

La trattativa tra Milan e Torino per il trasferimento di Samuele Ricci è ormai vicina alla conclusione. Secondo quanto emerge in queste ore, i rossoneri avrebbero compiuto passi decisivi nei colloqui con il club granata, avvicinandosi sensibilmente alla definizione dell’accordo. Anche il giocatore sarebbe stato informato dell’evoluzione dell’operazione e della possibilità di poter diventare presto un nuovo calciatore rossonero.