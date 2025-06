Calciomercato Torino / Davide Vagnati ha trovato l’accordo con l’Empoli per il centrocampista inglese: l’affare può chiudersi a breve

Il primo acquisto del Torino in questa sessione di mercato potrebbe essere Tino Anjorin: Davide Vagnati ha trovato l’accordo con l’Empoli per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista. Restano da limare alcuni dettagli con la società toscana ma l’affare è in dirittura d’arrivo: il dt granata, inoltre, ha già trovato l’intesa con il giocatore, che ha già detto il proprio sì al Torino.

Calciomercato Torino: incontro decisivo per Anjorin

L’incontro decisivo tra le parti è stato nella serata di venerdì: Vagnati e Cairo ora cercheranno di chiudere definitivamente l’affare per consegnare a Marco Baroni il primo rinforzo di quest’estate. Anjorin, nei piani della società granata, dovrà sostituire Samuele Ricci che è al centro di una trattativa con il Milan.

Nell’incontro di venerdì sera i dirigenti di Torino ed Empoli non hanno solamente parlato di Anjorin ma anche di Pietro Pellegri, che potrebbe trasferirsi ai toscani a titolo definitivo come contropartita tecnica che consente di abbassare il prezzo. L’Empoli non ha esercitato la clausola del riscatto dell’attaccante che era fissato a 4,5 milioni, ma ora le due società sono al lavoro per trovare l’accordo a cifre più basse.