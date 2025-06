Alla ricerca di un nome per il centrocampo, al Torino è stato proposto Matteo Pessina, reduce dalla retrocessione con il Monza

Sono giorni intensi di calciomercato questi per il Torino, con Vagnati e Cairo che sono al lavoro sia sulle cessioni che sui potenziali acquisti. Mentre è arrivata un’importantissima offerta dal Qatar per Coco e la dirigenza si è fiondata su un nuovo difensore, vanno fatti i conti anche con la situazione particolare a centrocampo: Ricci è ormai sul passo d’addio, ma anche Linetty e Tameze sono con la valigia in mano. Per questo motivo, ai piani alti granata l’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile per uno – se non due – mediani, prima di investire i soldi della cessione di Ricci per un top di ruolo. E in questo senso, anche questa volta, l’occhio di Vagnati va verso il mercato delle opportunità. Il dt granata valuta nomi sul mercato e a basso costo, e in suo soccorso è arrivato anche qualche procuratore a proporre i propri assistiti. Tra questi anche Giuseppe Riso, intermediario di diverse trattative del Toro in passato, il quale ha proposto Matteo Pessina.

Il Toro valuta Pessina

Pessina è reduce da una stagione molto sfortunata, in cui ha giocato solamente 13 partite a causa di una lacerazione tendinea che lo ha costretto a operarsi, impedendogli di aiutare i propri compagni a evitare la retrocessione. Al Monza adesso inizierà un nuovo progetto tecnico, il capitano biancorosso è certamente in uscita e quasi certamente rimarrà in Serie A; per questo, vista la proposta, il Torino lo valuta con attenzione. Inoltre, come detto, la società granata deve fare i conti con le tante potenziali partenze a centrocampo, che richiedono presto dei sostituti a livello numerico. Al momento si tratta solamente di un’idea e non di una proposta, ma Pessina potrebbe davvero diventare un nome caldo nel caso in cui Baroni dovesse dare il via libera.