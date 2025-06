Spunta l’interesse per il portiere senegalese dello Stade Reims come possibile sostituto di Milinkovic-Savic

Il Torino continua a lavorare senza sosta sul fronte portieri, consapevole dell’urgenza di trovare un nuovo estremo difensore prima dell’inizio del raduno estivo. Con la partenza ormai quasi certa di Vanja Milinkovic-Savic, il club granata ha intensificato i contatti e sta valutando con attenzione diversi profili in linea con le esigenze della società e del nuovo allenatore Marco Baroni.

Tra i nomi già noti come quelli di Elia Caprile, Stefano Turati e Lorenzo Montipò, nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo candidato che potrebbe scalare rapidamente le gerarchie: si tratta di Yehvann Diouf, portiere senegalese classe 1999, recentemente retrocesso con lo Stade Reims in Ligue 2.

Il rendimento stagionale

Nonostante la stagione complicata vissuta dal club francese, Diouf ha mostrato buone qualità tra i pali, confermandosi come un portiere reattivo, affidabile e con ampi margini di crescita. Le sue caratteristiche rispecchiano perfettamente il tipo di profilo ricercato dalla dirigenza granata: giovane ma con già una discreta esperienza in un campionato competitivo, pronto per fare un salto in una realtà come quella della Serie A.

La caccia al portiere

Il Torino sta raccogliendo informazioni e valutando la fattibilità dell’operazione anche sul piano economico, con l’obiettivo di trovare la miglior soluzione possibile prima della partenza per il ritiro. Con il tempo che stringe e diverse trattative aperte, i prossimi giorni saranno decisivi per individuare il nuovo numero uno granata. La pista Diouf, intanto, si aggiunge con forza a un elenco sempre più concreto di nomi in orbita Torino.