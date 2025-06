Il portiere dell’Hellas è in scadenza nel 2026: il Torino lo tiene d’occhio in vista della possibile partenza di Milinkovic-Savic

C’è anche il nome di Lorenzo Montipò nella lista di Davide Vagnati dei possibili sostituti di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Verona è un giocatore esperto (classe 1996) che Marco Baroni conosce molto bene, avendolo già allenato in Serie A proprio in gialloblù e può essere acquistato anche a una cifra non eccessiva avendo il contratto in scadenza nel 2026: proprio il fatto che, senza rinnovo, fra dodici mesi potrebbe essere sul mercato dei parametri zero potrebbe spingere il Verona a cederlo.

La ricerca del post Milinkovic-Savic

La partenza di Vanja Milinkovic-Savic sembra ormai solo una questione di tempo: Vagnati sta portando avanti una trattativa con il Napoli ma anche il Monaco ha nel frattempo posato i propri occhi sull’estremo difensore.

Una volta ufficializzata la cessione del portiere serbo (che Urbano Cairo, esattamente come per Samuele Ricci, da tempo aveva messo in preventivo), Vagnati dovrà trovare rapidamente il sostituto. Montipò è reduce da stagioni complicate con il Verona, con cui ha dovuto lottare per restare in Serie A, ma ha sempre giocato ad alti livelli.

Montipò nel mirino del Torino

Il Torino, però, non guarda solo a lui: in cima alla lista resta anche Elia Caprile, portiere più giovane e di grande prospettiva, riscattato recentemente dal Cagliari, oltre a Stefano Turati del Sassuolo. La scelta finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dai costi delle operazioni. Nel frattempo, Montipò resta una pista concreta. Se il Verona non dovesse affrettare i tempi per il rinnovo, la possibilità che il portiere cambi maglia potrebbe diventare sempre più concreta.