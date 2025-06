Calciomercato Torino / Il centrocampista inglese è sempre di più nel mirino granata, ma la concorrenza è forte

Il Torino prova ad alzare il pressing per Tino Anjorin, intensificando i contatti già avviati nelle scorse settimane e affiancandosi all’interesse di Fiorentina e Roma, anch’esse sulle tracce del centrocampista inglese. Con la trattativa per la cessione di Samuele Ricci al Milan ormai vicina alla chiusura – il club rossonero aveva messo gli occhi sul regista granata già dalla fine del 2024 – la dirigenza granata è pronta a muoversi con maggiore decisione su altri obiettivi per il centrocampo.

Tra questi spicca proprio Anjorin, da tempo seguito dal direttore tecnico Davide Vagnati, che ne aveva già sondato la disponibilità lo scorso gennaio. Ora, con maggiore libertà di manovra sul mercato, il Torino potrebbe tentare l’affondo per un giocatore considerato ideale per rafforzare la mediana in chiave futura.

La concorrenza con la Fiorentina (e non solo)

Fiorentina e Torino viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda durante il calciomercato odierno. Prima Jacopo Fazzini, ufficializzato negli scorsi giorni, adesso il centrocampista inglese. Oltre ai due club, anche la Roma resta vigile sulla situazione di Tino Anjorin: il suo è considerato un profilo interessante per diverse realtà di Serie A, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Per i giallorossi, in particolare, rappresenterebbe un rinforzo ideale per permettere a Gasperini di iniziare al meglio la sua nuova avventura.

Anjorin sostituto di Ricci

Uno dei principali obiettivi dell’estate granata è sicuramente il giovane centrocampista dell’Empoli, ma non è il solo. Il Torino è mirato a rinforzare la propria rosa, e sta lavorando duramente affinché possa trovare sostituti degni di una buona stagione. Anjorin è la prima scelta per sostituire Samuele Ricci, che è in trattativa con il Milan: negli ultimi giorni i contratti tra il club granata e quello rossonero si sono intensificati e, se il trasferimento del centrocampista italiano dovesse concretizzarsi, Vagnati accelererebbe per Anjorin, che è la prima scelta per la sua sostituzione. Tra le alternative c’è Matteo Prati del Cagliari.