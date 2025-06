David Jurasek rifiuta il Torino. Il terzino ceco, obiettivo di mercato granata, ha deciso di accettare la proposta del Besiktas

Niente Torino per David Jurasek. Il terzino di proprietà del Benfica ha detto sì al Besiktas. Il giocatore della Repubblica Ceca era un obiettivo del mercato granata, sfumato ormai vista l’imminente chiusura tra Jurasek e il club turco.

Decisiva per il terzino la partecipazione del Besiktas alle coppe europee. La società bianconera ha concluso la scorsa Super Lig turca al quarto posto, centrando la qualificazione ai preliminari di Champions League. Torino e Besiktas non sono state le uniche due squadre ad essersi fatte avanti per il giocatore. Su Jurasek c’era anche l’interesse dell’AEK Atene.

Sfuma il Torino

Nelle scorse settimane il Torino ha fatto sul serio per Jurasek. Il direttore tecnico Davide Vagnati si era mosso per il giocatore. Nonostante il tentativo, il Toro deve dire addio alla possibilità di rinforzare la rosa di Baroni con il terzino sinistro.

Jurasek è reduce da un biennio in Germania, con la maglia dell’Hoffenheim. Il classe 2000 è stato ceduto in prestito al club tedesco dal Benfica. Tra coppe europee, nazionali e Bundesliga, il terzino ha totalizzato 22 presenze nella scorsa stagione. Jurasek saluta l’Hoffenheim dopo 34 partite e il Benfica dopo 12 gettoni raccolti tra il 2023 e il 2024.

La corsia di sinistra granata

In casa Torino, le alternative sulla corsia di sinistra scarseggiano. I granata non hanno riscattato Borna Sosa e l’unico giocatore su cui può attualmente contare Baroni è Cristiano Biraghi. Il Toro ha deciso di confermare il terzino ex Fiorentina, sfruttando il diritto di riscatto a proprio favore.

Al Filadelfia, però, è d’obbligo l’acquisto di un vice Biraghi. Il profilo di Jurasek sarebbe stata la soluzione ideale per il gioco di Baroni. Vagnati e la dirigenza granata dovranno andare alla ricerca di un nuovo giocatore che abbia le caratteristiche simili all’esterno ceco.