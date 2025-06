Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, venerdì 27 giugno

L’Atalanta accelera per Ahanor e prova a bruciare la concorrenza del Milan. Dopo la cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid, il club bergamasco ha intensificato i contatti con il Genoa per cercare di chiudere al più presto l’operazione legata al giovane talento classe 2008. Il Cagliari, invece, è attivo sul mercato con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Nel mirino del club rossoblù c’è Alessandro Pio Riccio, difensore centrale classe 2002 attualmente in forza alla Sampdoria. La dirigenza sarda sta valutando la possibilità di intavolare una trattativa che potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Simone Scuffet.

È tutto definito per il trasferimento di Kamaldeen Sulemana all’Atalanta. L’esterno ghanese classe 2002 si unirà al club nerazzurro per una cifra complessiva di 17 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Come anticipato nei giorni scorsi, i lombardi avevano presentato più di un’offerta al Southampton per arrivare al giocatore, e nelle ultime ore le parti hanno trovato l’intesa definitiva. Nell’accordo è prevista anche una percentuale del 15% sulla futura rivendita a favore del club inglese, che potrà così beneficiare di un’eventuale futura plusvalenza sul talento offensivo.

Weah-Nottingham, trattativa bloccata

In casa Juventus tra i nomi in bilico c’è quello di Timothy Weah, per cui era stato raggiunto un accordo tra la società bianconera e il Nottingham Forest. Tuttavia, l’esterno statunitense avrebbe espresso chiaramente la sua volontà di non accettare la destinazione, bloccando di fatto la trattativa.

Stessa situazione per Samuel Mbangula, altro giocatore per cui si era delineato un possibile trasferimento al club inglese. Anche in questo caso, però, la volontà del calciatore è quella di non proseguire la trattativa con il Nottingham, rendendo vano il lavoro delle dirigenze. I bianconeri sono al lavoro per trovare soluzioni alternative, cercando una meta più gradita a Weah.

Possibile il ritorno di Bove

Arrivano segnali incoraggianti per il possibile rientro in campo di Edoardo Bove. Nelle ultime settimane, il centrocampista italiano si è sottoposto a una serie di controlli specifici, tutti con esito negativo, confermando un quadro clinico rassicurante. Un passo importante verso il recupero completo, che alimenta l’ottimismo in vista del suo ritorno a disposizione. Dall’1 luglio Bove tornare di proprietà della Roma e si lavorerà per trovare una soluzione per il suo futuro.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. Gli azzurri sono attualmente al lavoro per chiudere l’operazione Noa Lang: il PSV ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro più 5 di bonus, cifra che il club azzurro sta valutando per tentare l’affondo decisivo. Parallelamente, il Napoli porta avanti i contatti anche per Dan Ndoye del Bologna. Al momento non è stato ancora raggiunto un accordo, ma la trattativa prosegue. La proposta presentata all’esterno svizzero è di tre milioni di euro a stagione, segno di una forte volontà di portarlo in Campania.