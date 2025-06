Il Torino è interessato a Ismajli. Prossimo a svincolarsi dall’Empoli, il difensore sarebbe un’occasione a parametro zero per i granata

Con la possibile partenza di Saul Coco, corteggiato dall’Al-Duhail, il Torino dovrà rinforzare la difesa. I granata sono interessati ad Ardian Ismajli. Il difensore si svincolerà dall’Empoli il prossimo 30 giugno, data della scadenza del contratto che lega l’albanese agli azzurri.

Un’occasione ghiotta per il Toro, che potrebbe assicurarsi un rinforzo d’esperienza e qualità. Baroni vuole blindare il reparto arretrato, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo portiere granata. Per assicurarsi Ismajli, il Toro dovrà battere la concorrenza di altri club di Serie A.

La retroguardia del Torino

Coco, Milinkovic-Savic e non solo. Il futuro del pacchetto arretrato del Torino è un rebus. Vanja è prossimo all’addio, con il Napoli che attende il serbo per regalare ad Antonio Conte un sostituto di lusso tra i pali oltre al titolarissimo Meret.

Per Baroni il nome del prossimo portiere e i titolari di difesa sono un’incognita. Saul Coco potrebbe salutare la maglia granata, in direzione Qatar. Sull’esterno, Marcus Pedersen è stato riscattato ma la sua permanenza a Torino non è certa. La sicurezza porta il nome di Guillermo Maripan. Il vincitore del Pallone Granata 2025 sarà il leader della difesa del Toro nella prossima stagione.

Occhi in casa Empoli

Il Torino monitora con attenzione le novità da Empoli. Nel primo mese di mercato estivo, i granata hanno seguito 3 giocatori azzurri: Jacopo Fazzini, Tino Anjorin e Ardian Ismajli. Complice la retrocessione dei toscani in Serie B, il Toro sa di avere maggiori possibilità di accaparrarsi il difensore.

Il primo dei tre obiettivi è già sfumato. Negli scorsi giorni, infatti, Fazzini è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Resta viva la pista che porta ad Anjorin. Il talentuoso centrocampista inglese potrebbe sbarcare a Torino al posto di Samuele Ricci, sempre più vicino al Milan.