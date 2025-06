Demba Seck è un nuovo giocatore del Partizan Belgrado. Il club serbo ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno senegalese

Demba Seck saluta il Torino. Il Partizan Belgrado ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno senegalese. Il club serbo ha comunicato l’ingaggio del giocatore classe 2001 tramite un post sui canali social. Seck lascia i granata dopo 3 anni e 38 presenze, senza gol né assist messi a referto.

Seck non ha lasciato il segno al Toro. Dopo una serie di prestiti in giro per l’Italia, in ultimo l’esperienza al Catanzaro in Serie B, l’esterno ha fatto ritorno al Filadelfia per abbandonare i granata poche settimane dopo. Seck proverà a rilanciarsi nella sua prima esperienza all’estero.

La scommessa granata

Il Torino ha scommesso su Demba Seck, senza ottenere i risultati sperati. Il giocatore ha vissuto il suo periodo d’oro all’Olimpico Grande Torino nella stagione 2021/2022, quando ha totalizzato 19 presenze. Il senegalese è arrivato in granata nel 2021 su intuizione del direttore tecnico Davide Vagnati.

Il Toro ha provato a scommettere su un profilo che lasciava ben sperare. Tuttavia, il periodo in chiaroscuro di Seck in granata è terminato presto e con una serie di prestiti tra club di Serie A e B. Il classe 2001 è reduce dall’esperienza al Catanzaro. Nella scorsa stagione, Seck ha totalizzato 18 presenze e 1 assist con la maglia dei calabresi.