La gavetta inglese, la vittoria della Champions League con il Chelsea e l’affermazione in Serie A con l’Empoli: chi è Tino Anjorin

Giovane e vincente. Tino Anjorin è uno dei centrocampisti di maggiore prospettiva dell’intera Serie A. Classe 2001, il viaggio nel mondo del calcio del giocatore inglese parte dalle giovanili del Chelsea. A Londra, il ragazzo affina le sue qualità prima del grande salto tra i “grandi” del club di Stamford Bridge.

In Italia, Anjorin ha messo in mostra gli insegnamenti appresi in patria. Lo stile di gioco del centrocampista è tipicamente inglese: poco fraseggio, tanto attacco. In Premier League i centrocampisti con il vizio del gol incantano e Tino Anjorin ha rubato i segreti degli ex compagni di squadra per affinare il suo talento.

Lampard incorona Anjorin

Tino Anjorin è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chelsea. Il centrocampista ha completato la trafila dalla giovane formazione dei Blues (paragonabile alla nostra Primavera) fino alla prima squadra. Il ragazzo ha messo in mostra la sua qualità fin da subito. A 16 anni, Anjorin ha concluso la prima stagione di Premier League Under 18 con 5 gol e 3 assist in 14 partite.

Il centrocampista ha brillato anche in Premier League 2. Nel campionato giovanile 2019/2020, Tino ha collezionato 5 reti e 3 assist in 11 partite. Numeri che hanno attirato l’attenzione dell’allora allenatore della prima squadra Frank Lampard, che ha deciso di promuovere il ragazzo tra i grandi del Chelsea.

La vittoria della Champions League e l’Italia

Nella stagione 2020/2021, Anjorin era uno dei ragazzi che si allenava in pianta stabile con la prima squadra del Chelsea. Frank Lampard ha più volte puntato sul classe 2001, regalandogli minuti nei match delle varie coppe inglesi. L’ex bandiera dei Blues ha schierato Anjorin per 80 minuti nella sfida di Champions League vinta contro il Krasnodar.

A fine anno, sotto la guida di Tuchel, Anjorin ha vinto la Champions. Un traguardo incredibile raggiunto ad appena 19 anni. Dopo una serie di prestiti in Inghilterra tra Huddersfield Town e Portsmouth (con cui il centrocampista ha vinto il campionato della terza serie inglese), Anjorin si è trasferito a titolo gratuito all’Empoli. Nella stagione 2024/2025, il centrocampista si è affermato con la maglia azzurra: 22 presenze, 2 gol e 3 assist. La retrocessione del club non macchia le ottime prestazioni del giocatore, un talento sopraffino della scuola inglese.