Le notizie di oggi, sabato 28 giugno 2025, di calciomercato in Serie A. Niente riscatto al Milan per Felix, Sottil e Walker

La sessione di calciomercato si aprirà ufficialmente il 1 di luglio e si chiuderà il 1 di settembre. Ma già tutte le squadre in Serie A sono alla ricerca degli affari migliori, in entrata ma anche in uscita. Lunedì è il 30 giugno e scadono molti contratti dei giocatori con le attuali squadre. Questo è il caso del Milan, che ha deciso di non riscattare 3 giocatori arrivati in prestito a gennaio. Si tratta di Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil. Il primo farà ritorno al Chelsea, il secondo al Manchester City e il terzo alla Fiorentina. Nessuno dei 3 sarà riscattato dal club rossonero. Non faranno parte del nuovo corso targato Massimiliano Allegri.

Lecce su Oristanio

Lecce che ha cambiato allenatore: al posto di Marco Giampaolo è arrivato Eusebio Di Francesco nonostante la salvezza ottenuta. I salentini hanno messo gli occhi su Gaetano Oristanio. Dopo aver giocato in prestito al Cagliari nella stagione 2023/2024, nella stagione 2024/2025 è stato comprato dal Venezia. 4 milioni all’Inter. Ora però i lagunari sono finiti in Serie B e il giocatore potrebbe restare in Serie A, proprio con chi lo ha allenato nell’ultima stagione al Venezia.

Fiorentina su Bernabé

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo Jacopo Fazzini, arrivato dall’Empoli per 10 milioni di euro, adesso piace Bernabé del Parma. Al momento i ducali chiedono 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta dal club toscano. Ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.

Sassuolo: Berardi a vita

Sassuolo che è stato appena promosso in Serie A dopo solo un anno in Serie B. Domenico Berardi è sempre più vicino al rinnovo del contratto fino al 2029. Una vita in neroverde. Intanto piace anche Dorval del Bari, su cui però c’è anche l’interesse del Genoa.

Pisa orientale

Pippo Inzaghi ha portato il Pisa in Serie A ma ha preferito rimanere in B sposando il progetto Palermo. Sulla panchina del Pisa è arrivato allora Alberto Gilardino e adesso inizierà il mercato. Interesse concreto per il terzino sinistro della nazionale sudcoreana. Si tratta di Hwang Jae-won, attualmente in forza al Daegu FC.