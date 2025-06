Calciomercato Torino / Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan: accordo trovato

Torino che si muove in vista della prossima stagione di Serie A. Ma prima delle entrate, si pensa alle uscite in questo momento. Samuele Ricci è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il giocatore lascerà il Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Destinazione ok per il classe 2001 ma c’erano da limare ancora gli ultimi dettagli tra il club granata e il club rossonero. Accordo che adesso è stato trovato. Le cifre sono le seguenti: 23 milioni + 2 milioni di bonus. In totale 25 milioni di euro. Dopo Buongiorno e Bellanova, un altro azzurro è destinato a lasciare la Mole.

Il sostituto

Torino che ha già scelto il sostituto. Si tratta di un altro classe 2001, ma inglese e dell’Empoli: Tino Anjorin. L’accordo è stato trovato e il giocatore si avvicina. Giocatore diverso da Ricci ma interessante. Meno regista ma più abile sottoporta.