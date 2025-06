Calciomercato Torino / L’Al-Duhail ha messo gli occhi su Saul Coco del Torino. Ma il giocatore granata è da convincere

Saul Coco potrebbe salutare l’Italia e il Torino dopo una sola stagione. Su di lui ci sono gli occhi dell’Al-Duhail Sports Club, squadra del Qatar. Terzi nell’ultimo campionato giocato, cercano rinforzi in difesa e hanno messo nel mirino il difensore granata: l’offerta fatta negli scorsi giorni è di circa 16 milioni di euro, una proposta che Urbano Cairo ha immediatamente accettato ma il calciatore non sembra essere del tutto convinto della destinazione.

Coco, stagione deludente al Torino

Al momento la volontà del giocatore non è quella di partire. Dopo Liga e Serie A, il classe 1999 preferirebbe rimanere in un campionato più competitivo e rilevante rispetto a quello qatariota vista l’età (26 anni). Quindi la palla passa all’Al-Duhail che sta ora cercando di convincere il giocatore ad accettare la proposta offrendogli un contratto con uno stipendio ben più alto rispetto a quello percepito al Torino.

Un anno fa la società granata lo aveva pagato circa 8,5 milioni di euro e ora ha la possibilità di fare una plusvalenza importante con il cartellino di un giocatore che non ha certo impressionato e ha dimostrato di avere ancora molto lacune. Era partito bene, poi c’è stato un calo e diversi errori durante il campionato. In totale 32 presenze condite da 2 gol. 10 i cartellini gialli: troppi.

Calciomercato Torino: Ismajli l’eventuale sostituto

In questi giorni sono previsti nuovi contatti tra l’Al-Duhail e l’entoruage di Coco: nel caso in cui il difensore dovesse essere ceduto, il Torino chiuderà per l’acquisto di Ardian Ismajli, svincolatosi dall’Empoli e con cui è già stato trovato un accordo.