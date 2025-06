Calciomercato Torino / Samule Ricci fuori, Tino Anjorin dentro. Appena Ricci va al Milan l’inglese firmerà con il Toro

Inizia a muoversi il mercato in casa Torino. La prima operazione grossa dell’estate è quella che riguarda il centrocampo: Samuele Ricci fuori, Tino Anjorin dentro. Ormai è tutto fatto. Il centrocampista inglese firmerà con la società non appena Samuele Ricci andrà al Milan. Il centrocampista italiano aveva già da tempo accettato la destinazione rossonera, nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto l’accordo con il Milan per 23 milioni di euro più 2 di bonus. Affare fatto e Ricci è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan.

Il sostituto

Ricci è stato preso dall’Empoli e qui a Torino è cresciuto tantissimo. Quest’anno è anche stato promosso capitano, dopo l’infortunio di Duvan Zapata, e ha conquistato in maniera definitiva la Nazionale. Affidabile e solido, il gioco del Torino è spesso passato dai suoi piedi in diversi ruoli dal centrocampo alla trequarti. Ma in quanto a gol e assist il potenziale era molto di più. Il sostituto scelto è sempre un classe 2001 e arriva di nuovo dall’Empoli: Anjorin ha fatto bene in questa stagione, nonostante qualche problema fisico. Scuola Chelsea, in Serie A ha fatto vedere di saperci fare eccome. Meno regista ma più incisivo in zona offensiva, l’esperienza alla spalle è buona e può essere una scommessa vincente.

Calciomercato, Anjorin al Torino: le cifre

Se Ricci andrà via, come detto, per 23 milioni più 2 di bonus, Tino Anjorin arriverà a titolo definitivo al Torino per 5 milioni di euro. Soldi che non andranno tutti nelle casse dell’Empoli: la società toscana dovrà infatti versare il 40% al Chelsea, da cui aveva appunto acquistato il centrocampista un anno fa. Nell’affare non rientrerà direttamente Pietro Pellegri, anche se l’attaccante è al centro di una trattativa parallela tra Torino e Empoli: da definire la formula con cui l’attaccante passerà alla società toscana.