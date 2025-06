Il Torino è alla ricerca di un esterno destro titolare: oltre a Tchatchoua, piace anche Nadir Zortea del Cagliari

Si è sbloccato il mercato del Torino, che ora rischia di accendersi del tutto. Mentre per un mese Vagnati ha lavorato a fuoco lento, nel giro di poche ore il direttore tecnico granata è riuscito a chiudere due acquisti. Prima di tutto Anjorin, centrocampista dell’Empoli che arriverà per sostituire Ricci; poi anche Ismajli, svincolato per cui è stato raggiunto un accordo ma si attende ora la cessione di Saul Coco. Sostituiti dunque numericamente i prossimi due partenti, in attesa di rinforzare difesa e mediana, la dirigenza granata vuole ora concentrarsi sugli altri ruoli, a partire dalla fascia destra. Come si sa per tutto l’anno il Torino ha cercato un titolare fisso e affidabile, non ritrovandolo né in Pedersen né in Walukiewicz. Per questo motivo si seguono con interesse sia Tchacthoua che Zortea.

Una fascia per due

Due nomi importanti, che rispecchiano le caratteristiche ricercate da Vagnati e richieste da Baroni: fisicità, rapidità e duttilità, oltre che tecnica e abilità nei cross. Il camerunense parte ovviamente favorito nel “duello”, avendo già lavorato con il tecnico ed essendo una sua esplicita richiesta. Per lui il Verona chiede circa 10 milioni, i colloqui sono già stati avviati e il Toro punta a far abbassare il prezzo di qualche milione.

Zortea potrebbe invece entrare di forza nei pensieri granata, soprattutto se non si dovesse trovare una quadra per Tchatchoua. Il laterale del Cagliari ha fatto benissimo quest’anno, mettendo a referto 6 gol e 2 assist in 35 partite. Inoltre gioca in suo favore il fatto di essere un vero e proprio jolly, che in Sardegna è stato schierato da esterno a tutta fascia, da terzino e perfino da ala. Anche la sua valutazione è di circa 10 milioni, motivo per cui Vagnati punta a trattare entrambi, per capire poi con chi si può chiudere a condizioni maggiormente favorevoli.