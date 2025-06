Anjorin e (in caso di arrivo) Ismajli sono solo gli ultimi due giocatori che hanno fatto parte dell’asse di calciomercato Empoli-Torino

Quattro settimane dopo l’apertura, il mercato del Torino è entrato nel vivo. I granata hanno chiuso la cessione di Ricci al Milan, sono in attesa che Coco accetti la proposta qatariota dell’Al-Duhail e per sostituirli numericamente hanno bloccato Anjorin e Ismajli. Il primo arriverà già a inizio settimana, mentre per il secondo bisognerà aspettare che Coco dica sì al trasferimento in Asia. Ancora una volta i granata hanno dunque portato a termine degli acquisti dall’Empoli – seppur Ismajli si svincolerà tra due giorni -, mantenendo vivo e sempre caldo quell’asse che unisce Toscana e Piemonte.

Da Ricci ad Anjorin, i calciatori acquistati dall’Empoli

Nelle recenti sessioni di calciomercato Torino ed Empoli sono state solite mettere su trattative reciproche: nulla di maliziosamente curioso, solo un buon rapporto tra le società che ha reso acquisti e cessioni più semplici da effettuare. Per quanto riguarda le entrate dei granata, al di là dei neo arrivati Anjorin e Ismajli, spicca ovviamente il nome di Ricci. L’ormai ex centrocampista del Toro, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, è arrivato prima in prestito nel gennaio del 2022 ed è stato poi riscattato per una cifra attorno ai 9 milioni di euro, diventando sin da subito una pedina importante prima per Juric e poi per Vanoli.

Il vecchio capitano granata è stato poi seguito da Seba Walukiewicz, acquistato invece negli ultimissimi giorni della finestra estiva dello scorso anno per quasi 5 milioni di euro.

I granata partiti in direzione Toscana

Per quanto riguarda le cessioni, le più recenti sono quelle di Pellegri e Sazonov. I due sono stati inseriti nell’affare che ha portato Walukiewicz a Torino, giocando però poco a causa di due brutti infortuni. L’attaccante tornerà però quasi sicuramente in Toscana, essendo stato inserito come contropartita anche nell’affare Anjorin.

Discorso simile poi anche per due portieri come Ujkani e Berisha, che hanno sì effettuato il passaggio da Torino a Empoli ma non al termine di una trattativa tra i due club. Entrambi gli estremi difensori, infatti, arrivati a scadenza di contratto con i granata hanno scelto di vestire azzurro.