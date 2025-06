Dopo la positiva esperienza di quest’anno, Pellegri potrebbe tornare all’Empoli in prestito: il Toro deve prima rinnovare il contratto

Sono giorni caldi in casa Torino, non solo per le alte temperature di questo fine giugno ma soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. I granata hanno sbloccato due potenziali cessioni – quella certa di Ricci e quella possibile di Coco – e si stanno ora concentrando sulle entrate, ma le prossime ore potrebbero riservare altre sorprese. Soprattutto per quanto riguarda le uscite, perché Ricci e Coco potrebbero non essere gli unici a lasciare in questo primo mese. Anche Pietro Pellegri va verso un’altra cessione, e in particolare verso un ritorno all’Empoli. I toscani lo rivorrebbero dopo la bella esperienza di quest’anno, interrotta solo da un brutto infortunio che ha frenato l’attaccante, e sono disposti anche a mettere su una trattativa slegata da quella che porterà Anjorin in granata.

Pellegri verso l’Empoli?

Seppur giocando solamente 11 partite a causa della rottura del legamento crociato di inizio dicembre, Pellegri ha lasciato in qualche modo il segno a Empoli, mettendo a referto tre gol che non hanno però inciso nella lotta salvezza. Adesso, dopo la retrocessione, gli azzurri vogliono costruire una squadra che possa subito giocarsi la promozione in Serie A, motivo per cui seguono diversi profili del massimo campionato. Tra tutti anche l’attaccante granata, che dal canto suo dovrebbe accettare di scendere di categoria per ritrovare una piazza che lo ha apprezzato molto. La trattativa come detto sarebbe slegata da quella di Anjorin, e Pellegri potrebbe trasferirsi a Empoli con la formula del prestito. In questo caso servirebbe però che il classe 2001 rinnovasse il proprio contratto in scadenza nel 2026, un po’ come fatto con Seck prima di partire in direzione Serbia. Pellegri-Empoli è quindi una pista molto calda, che potrebbe diventare un trasferimento a tutti gli effetti nei prossimi giorni.