Le notizie di oggi, domenica 29 giugno, di calciomercato in Serie A: l’Inter si assicura il colpo Bonny dal Parma

L’estate calda è da poco iniziata e dal 1 luglio al 1 settembre ci saranno due mesi di trattative bollenti. Ma tutte le squadre in Serie A sono già alla ricerca degli affari migliori, non solo in entrata ma anche in uscita. Inter che ha chiuso il cerchio firmato Simone Inzaghi e adesso il nuovo allenatore è Christian Chivu. Chivu ha salvato il Parma e ha voluto in nerazzurro Ange-Yoan Bonny. Tutto fatto con il club ducale e il centravanti classe 2003 sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Le cifre sono alte: 23 milioni più 3 milioni di bonus. A breve le visite mediche e poi la firma sul contratto.

Como su Thiaw

Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, è in uscita. Su di lui ci sono gli occhi del Como di Fabregas. Ma la trattativa non è facile. Nonostante i due club possano essere anche d’accordo, manca ancora l’ok del giocatore. Si complica quindi la possibilità che possa andare al Como.

Tre rinforzi per il Napoli

Napoli campione d’Italia che si prepara per il solito ritiro in Trentino a Dimaro. L’obiettivo è quello di regalare a Conte 3 colpi. Al momento nel mirino c’è Noa Lang, affare quasi fatto dal PSV per circa 30 milioni di euro. Altro nome è Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Gli spagnoli chiedono 20 milioni, il Napoli al momento ne offre 16. Infine Sam Beukema del Bologna. C’è l’accordo con il giocatore ma il Bologna non fa sconti e vuole più di 25 milioni. Si valuta la possibilità di inserire Zanoli nell’affare.

Udinese che in porta corre ai ripari

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato deferito e rischia 4 anni di squalifica per il caso scommesse. Udinese che quindi sta correndo ai ripari. Il preferito per sostituirlo è Franco Israel dello Sporting Lisbona. Augustin Rossi del Flamengo è stato scartato per lo stipendio alto che avrebbe richiesto qui in Serie A. Razvan Savva potrebbe essere il titolare ed essere già in casa, ma ci sono alcuni dubbi su di lui. Un’offerta da 1,5 milioni di euro è stata anche fatta per Alessandro Nunciante del Benevento, ma è stata rifiutata dai campani.