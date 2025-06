Ricci si trasferirà al Milan per 22 milioni di euro più 3 di bonus: il centrocampista sale sul podio dei maggiori incassi granata

Svolta significativa per il mercato del Torino. Cairo ha finalmente ricevuto l’offerta che si aspettava per Ricci, trovando un accordo con il Milan per il trasferimento del calciatore. Ora, con la sua partenza e anche quella possibile di Coco, si può iniziare a pensare anche alle entrate. La società granata può infatti contare su 25 milioni di euro da reinvestire per rinforzare la rosa, partendo da un centrocampista – Anjorin – e concentrandosi poi sugli altri reparti. Intanto, la cifra spesa dai rossoneri per Ricci (22+3 di bonus) rende la sua la terza cessione più remunerativa nella storia del club.

Ricci dietro Bremer e Buongiorno

Se spesso negli ultimi anni il Torino ha avuto qualche difficoltà nell’azzeccare gli acquisti, è stato più agevole per Vagnati definire le uscite. Grazie al lavoro degli allenatori il dt ha avuto la possibilità di effettuare plusvalenze, e le più significative sono state sicuramente quelle di Bremer e Buongiorno. Il brasiliano è stato venduto per circa 47 milioni di euro alla Juventus, mentre per Bongio il Napoli ha sborsato poco più di 35 milioni. Cifre difficilmente raggiungibili queste due, ma Ricci è riuscito comunque a salire sul podio agganciando Zappacosta. L’esterno era infatti passato al Chelsea per 25 milioni di euro, la stessa cifra che il Toro riceverebbe dal Milan per il centrocampista qualora tutte le condizioni dei bonus dovessero realizzarsi. Una cessione importante dunque, legata a una plusvalenza tutt’altro che banale.

La top 5 delle cessioni dell’era Cairo

Gleison Bremer, Juventus – 47 milioni di euro Alessandro Buongiorno, Napoli – 35 milioni di euro Davide Zappacosta, Chelsea – 25 milioni di euro Samuele Ricci, Milan – 22+3 milioni di euro Raoul Bellanova, Atalanta – 21 milioni di euro