Calciomercato Torino / Da chi andrà via a parametro zero a chi dovrebbe arrivare, il punto sulle operazioni che sta portando avanti Vagnati

Si entra nel vivo del calciomercato in Serie A e per il Torino adesso la questione si fa seria. Oggi, 30 giugno 2025, scadono i contratti dei giocatori che non hanno rinnovato. Domani, martedì 1 luglio, si apre invece la sessione estiva di calciomercato che si chiuderà 2 mesi dopo, l’1 di settembre. Saranno 2 mesi bollenti di trattative e ufficialità. A breve ci sarà il raduno al Filadelfia e poi il ritiro prima dei primi impegni in Coppa Italia e Serie A per il nuovo Torino di Marco Baroni, che deve ora essere creato. In questa prima settimana già succederanno molte cose: saluti, arrivi e trattative. Cairo e Vagnati hanno un bel po’ di lavoro da fare per accontentare il nuovo allenatore.

I saluti e gli arrivi

Partiamo dalle cessioni che saranno ufficializzate in questa settimana. I primi due a salutare se ne vanno a parametro zero, vista la scadenza del contratto in essere: si tratta di Karol Linetty e Yann Karamoh. Il primo è stato 5 stagioni in granata, il secondo invece 3. Il terzo a salutare è Samuele Ricci: tutto fatto per il suo passaggio al Milan per la cifra di 23 milioni di euro più 2 di bonus. L’unico certo di arrivare, al momento, è il sostituto: Tino Anjorin dall’Empoli. Affare da 5 milioni di euro.

Le trattative

Infine ci sono le numerose trattative che proseguiranno in questa settimana. Sempre con l’Empoli si tratta per il difensore Ardian Ismajli per il quale c’è l’intesa. Altra trattativa calda è quella con il Napoli per avere Cyril Ngonge, esterno d’attacco che Baroni ha già allenato al Verona. Il Napoli al tempo stesso è interessato a Vanja Milinkovic-Savic e allora Torino che si sta guardando intorno tra Caprile, Montipò, Turati e Diouf. Con il Verona dialoghi aperti anche per il terzino destro Tchatchoua. Tanti nomi e tante decisioni da prendere.