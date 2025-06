Calciomercato Torino / Ardian Ismajli ha dato la priorità al Torino. Ma in questo momento l’affare è legato a Coco

Ardian Ismajli è in orbita Torino. Il classe 1996 potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Toro, ma non subito come invece sarà per Tino Anjorin, il sostituto di Ricci che arriva sempre dall’Empoli. In questa settimana proseguiranno le varie trattative in casa granata e l’albanese ha dato la priorità al Torino, ma in questo momento, nonostante il giocatore abbia già trovato l’accordo, l’affare è legato alla questione Saul Coco. Non per forza uno esclude l’altro, anche perché il Torino ha bisogno di rinforzi in difesa. C’è però attesa per capire se Coco possa fare le valigie e partire.

Coco da convincere

Coco è stato preso dal Torino la scorsa estate dal Las Palmas per 8,5 milioni di euro. Alti e bassi: non ha convinto al 100% ma con Vanoli ha comunque sempre giocato titolare in diversi ruoli della difesa. Non è incedibile ed ecco che arriva l’offerta dal Qatar da 16 milioni con una proposta di contratto importante per il giocatore. L’offerta è stata subito accettata dal Torino, ma va convinto il giocatore.

Per il momento Saul Coco preferirebbe, dopo aver giocato in Liga, continuare la sua avventura in Serie A o comunque in uno dei principali campionati europei. L’Al-Duhail sta però provando a convincerlo: nel caso in cui ci riuscisse, il Torino chiuderebbe immediatamente per Ismajli.

Ismajli è convinto

Ismajli è stato una colonna dell’Empoli quest’anno e non solo. Punto fermo anche della Nazionale dell’Albania, quest’anno in Serie A ha giocato 29 partite da difensore centrale. La stagione però è terminata con la retrocessione amara. Ismajli però, come altri giocatori in rosa dei toscani, non è da Serie B. Fazzini è andato alla Fiorentina, Anjorin sta per diventare del Toro e anche Ismajli sembra essere un promesso sposo. Il giocatore è convinto e da domani, tra l’altro, sarà ufficialmente svincolato: oggi infatti scade il suo contratto.